وزير الزراعة الإسرائيلي يقود مستوطنين لإقتحام الأقصى

أعلن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة ​الأوقاف الإسلامية​ في ​القدس​ فراس الدبس أن وزير الزراعة في ​الحكومة الإسرائيلية​ أوري ارئيل قاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، موضحا أن "ارئيل ومن 170 متطرفا استباحوا ​المسجد الأقصى​، على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي رافقت المجموعات خلال سيرها بساحات الأقصى، بدءا من ساحة باب المغاربة، ومرورا بساحة المسجد القبلي والمراوني وباب الرحمة، وصولا إلى منطقة باب القطانين، وخرجوا من باب السلسلة".

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