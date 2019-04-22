شرطة سيريلانكا تعثر على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بكولومبو

أعلنت شرطة ​سيريلانكا​ أنها عثرت على 87 جهاز ​تفجير​ قنابل في موقف الحافلات الرئيسي ب​كولومبو​.

يذكر أن 8 انفجارات استهدفت يوم أمس ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى الى سقوط 290 قتيلا و500 جريح، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري. وجددت فرضح حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا.

كما حجبت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد لمدة يومين.