السلطات المغربية: إصابة مواطنة مغربية في هجمات سريلانكا

أعلنت السلطات ​المغرب​ية عن "إصابة مواطنة في الهجمات الإرهابية التي استهدفت ​سريلانكا​ الأحد"، مشيرةً إلى أنه "إثر الهجمات الإرهابية في سيرلانكا، قامت سفارة المغرب في ​الهند​، بالتواصل مع السلطات السيرلانكية لاتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم المساعدة للمواطنة المغربية".

وأوضحت أنه "رغم فرض حظر التجوال المعلن في سيرلانكا بعد الهجمات، تمكنت السفارة من إرسال ممثل لها إلى سيرلانكا رفقة طبيب، من أجل زيارة الضحية المغربية، بهدف تقييم حالتها الصحية والإشراف على ضمان حصولها على الدعم اللازم"، لافتةً إلى أن "حالة الضحية، التي تعاني من جروح غير خطيرة ومن حالة صدمة، لا تدعو للقلق".

يذكر أن 8 انفجارات استهدفت يوم أمس ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى الى سقوط 290 قتيلا و500 جريح، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري.

جددت فرضح حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا.

كما حجبت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد لمدة يومين.