الاتصالات تبحث مع شركة "إل جي" إمكانية تصنيع التابلت في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين إن الوزير، عمرو طلعت ناقش مع وفد رفيع المستوة من شركة إل جي ""LG العالمية للإلكترونيات إمكانية المشاركة في تصنيع التابلت في مصر.

وبحسب البيان تناول اللقاء مناقشة سبل زيادة استثمارات الشركة في السوق المصري.

ونقل البيان عن عمرو طلعت، خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع الشركة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتي تستهدف النهوض بتصنيع وتصميم الإلكترونيات من خلال تمكين البحث والتطوير والإبداع وتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات وتشجيع الصادرات.

وأوضح أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب إمداداً هائلاً من الأجهزة الإلكترونية في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

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وبحسب البيان شهد اللقاء مناقشة إنشاء مركز إبداع لتصميم الإلكترونيات وتنمية قدرات الكوادر الشابة في مجال تطوير وتصميم الإلكترونيات الحديثة، وكذلك التوسع في أنشطة الشركة لتشمل مجال تصنيع الهاتف المحمول في ضوء حجم سوق الهاتف المحمول في مصر.

كما ناقش اللقاء رغبة الشركة في زيادة قاعدتها التصديرية لمنتجات الشركة المصنوعة في مصر من خلال فتح أسواق جديدة لها في أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن منتجات الشركة ليست مخصصة فقط للسوق المحلي بل تصدر الشركة للعديد من الدول العربية والأفريقية تحت شعار "صنع في مصر".