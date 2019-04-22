3 وكالات عالمية ترفع تصنيف مصر الائتماني خلال عام (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مساء يوم الأربعاء الماضي، رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة "B2" من الدرجة "B3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت موديز بذلك القرار ثالث وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي رفعت تصنيف مصر خلال العام الأخير، بعد التقدم الذي حققت على مستوى العديد من المؤشرات الاقتصادية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات.

ويرصد الخليج 365 في هذا الإنفوجرافيك التالي تطور التصنيف الائتماني لمصر وفقا لوكالات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز العالمية في العام الأخير.

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