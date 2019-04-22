مصرع وإصابة 7 مصريين بحادث سير في ليبيا.. ومحافظ أسيوط يوجه برعاية أسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي عبد الودود:

وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، بتوفير سبل الرعاية لأسر متوفين اثنين و5 مصابين من أبناء مركز القوصية، التابع للمحافظة بعد تعرض أبنائهم لحادث مروري وقع في مدينة بني غازي بليبيا.

وأشار المحافظ إلى تواصل الأجهزة المعنية بالدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول الجثامين والمصابين إلى مسقط رأسهم بقرية الأنصار بمركز القوصية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية اللازمة لأهلهم.

كان حادث مروري وقع أمس بمدينة بني غازي بالجماهيرية العربية الليبية انقلبت فيه سيارة ميكروباص ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من قرية الأنصار بمركز القوصية في محافظة أسيوط وذلك أثناء عودتهم من الأراضي الليبية إلى مصر.