ربة منزل في كفر الشيخ تطلب الخلع: "بيجبرني أتفرج على أفلام إباحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"ديما بيهيني ويسيبني لوحدي ولما بيقعد معايا عايز يخليني أشوف أفلام إباحية"، بهذه الكلمات تقدمت ربة منزل تقيم في مركز كفر الشيخ، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة كفر الشيخ لشؤون الأسرة.

وقالت "ن.ع"، ربة منزل، وتقيم بمركز كفر الشيخ، في دعواها أنها تزوجت "ف.م"، منذ حوالي 8 أعوام، وأنجبت منه 3 أطفال، لكنها كرهت الحياة معه إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما مستحيلة، بسبب ما تلاقيه منه من إهانة.

وأضافت الزوجة: "بعد ميلاد طفلنا الثالث تغيرت أحوال زوجي تمامًا، ودبت الخلافات بيننا، حتى وصل به الأمر أن يعتدي علي بالضرب والسب بأبشع الألفاظ، فلجأت لوالدته لأشكو لها من ابنها فكان ردها (معلش يا بنتي استحملي عشان خاطر العيال)".

وأوضحت الزوجة في دعواها إن زوجها المشكو في حقه كان يجبرها على مشاهدة الإفلام الإباحية بغرض تطبيق ما يشاهدانه في فراش الزوجية وعندما رفضت طلبه اعتدى عليها بالضرب حتى كرهت المعيشة معه فلم تجد أمامها سوى اللجوء للمحكمة لخلعها منه.