فلسطين تجدد دعوتها للدول العربية بالوفاء بالتزاماتها لتوفير شبكة أمان مالية

جددت الحكومة الفلسطينية دعوتها للدول العربية بالوفاء بالتزاماتها لتوفير شبكة أمان مالية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بسبب استيلاء إسرائيل على جزء من اموال الضرائب التي تجبيها الأخيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية - في مستهل الجلسة الثانية للحكومة الجديدة في رام الله - استعداد الحكومة لتنفيذ كل قرارات المجلسين المركزي والوطني.
وأضاف ان الحكومة أوقفت التحويلات
وفي سياق آخر رحب اشتية، بقرار القيادة الفلسطينية عقد المجلس المركزي، منتصف الشهر القادم.
وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل
كما دعا الدول التي لها مواطنون يعيشون في المستوطنات أن تعلن ان وجودهم في هذه المستوطنات غير شرعي وغير قانوني، وخاصة المستعمرين والمستوطنين من حملة الجنسيات المزدوجة.
وفي سياق آخر، أعرب عن تضامن الحكومة الفلسطينية مع الجمهورية الفرنسية الصديقة لما ألم بأحد أبرز ملامح إرثها الديني والثقافي، ومع جمهورية سريلانكا وشعبها لما ألم بها من مصاب، وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
وشكر الموقف الفرنسي الناقد لإسرائيل حول قرصنة الأموال الفلسطينية واقتطاعات المقاصة، وأدان هذه القرصنة.
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