الخارجية السويسرية تدين التفجيرات في سيريلانكا

أدانت الخارجية السويسرية التفجيرات التي شهدتها عاصمة سيريلانكا "كولومبو" أمس على الكنائس والفنادق والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وأعربت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة للتعصب والعنف الذي تسبب في الكثير من المعاناة في هذا البلد ، كما أعرب كل من

رئيس المجلس الفيدرالي السويسري أولى مورير ووزير الخارجية اجنازيو كاسياس عن صدمتهما وتعاطفهما مع أهالي الضحايا في سيريلانكا .وقال وزير الخارجية السويسري، إنه يتابع انتظام التقارير التي ترد من السفارة السويسرية بكولومبو والتي تتواصل مع السويسريين المتواجدين هناك وكذلك معالسلطات المحلية؛ للحصول على معلومات بشأن الأشخاص المتضررين في تلك الانفجارات.وأكد أنه يتم إبلاغ السويسريين المتواجدين في سيريلانكا أو الذين يستعدون للسفر إليها بالحصول على المعلومات اللازمة من خلال تقارير السفر والتي تصدرها الخارجية، أو من خلال رسائل تويتر أو خط الهاتف المخصص لذلك، ونصحت الخارجية السويسرية مواطنيها المسافرين إلى سيريلانكا باتباع تعليمات السلطات السويسرية والبقاء على اتصال مع وكلاء السفر الخاصين بهم ومع أقاربهم.