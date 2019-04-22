إحباط هجوم جديد بالقرب من إحدى الكنائس في سريلانكا

تمكن خبراء المفرقعات في سريلانكا من تفجير قنبلة كانت مزروعة داخل سيارة متوقفة بالقرب من كنيسة القديس أنتوني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بالمنطقة أمام حركة المرور لحين

انتهاء خبراء المفرقعات من أداء مهام عملهم.وكانت الحكومة السريلانكية أعلنت أن التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات، تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية.