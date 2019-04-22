قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، إن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية رفضوا المشاركة في الاجتماع الثالث المتعلق بإزالة مخيم الركبان للاجئين في سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف ميزينتسيف - في تصريح
وفي سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن خروج 4345 لاجئا من مخيم الركبان حتى اليوم 22 أبريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية تتهم أمريكا بعرقلة اجتماع بشأن إزالة مخيم الركبان السوري للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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