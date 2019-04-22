الدفاع الروسية تتهم أمريكا بعرقلة اجتماع بشأن إزالة مخيم الركبان السوري للمرة الثالثة

قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، إن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية رفضوا المشاركة في الاجتماع الثالث المتعلق بإزالة مخيم الركبان للاجئين في سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف ميزينتسيف - في تصريح

اليوم الاثنين - " بالنظر إلى الدور المهم للولايات المتحدة في حل مشكلة حل مخيم الركبان، فقد أرسلنا دعوة إلى السفارة الأمريكية بموسكو؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي المتعلقبهذا المخيم.. وللأسف رفض ممثلو الولايات المتحدة حضور الاجتماع". يُذكر أن هذا الاجتماع الثالث من نوعه، الذي ترفض الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة فيه، من أجل حل مشكلة مخيم الركبان.وفي سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن خروج 4345 لاجئا من مخيم الركبان حتى اليوم 22 أبريل الجاري.