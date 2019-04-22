رغم اختفاء المسئول عن التفجيرات.. داعش ترقص على دماء سريلانكا

احتفلت المنظمة الإرهابية "داعش" بالهجمات التي حدثت أمس الأحد على سريلانكا، والتي أسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة 500 آخرين.

استهدفت الجماعة الإرهابية المنفذة للهجوم يوم عيد الفصح لقتل أكثر عدد ممكن من الأشخاص، الموجودين بالكنائس

والفنادق.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن منظمة داعش تشيد بهجمات سريلانكا وعلقت عليها "تقبل الله".

وأضافت الصحيفة أنه إلى الآن لم تعلن أي جماعة مسئوليتها

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عن الهجمات التي وقعت في الكنائس والفنادق.

وأوضحت الشرطة السريلانكية أن جماعة متطرفة لم تكن معروفة من قبل هي من نفذت الهجمات، ويحذروا من هجمات أخرى قد تحدث قبل عشرة أيام.

وتشير الدلائل الأولية إلى أنها جماعة التوحيد الوطني هي منفذة الهجوم، وفقًا لما أعلن رؤساء المخابرات.