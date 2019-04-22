احتفلت المنظمة الإرهابية "داعش" بالهجمات التي حدثت أمس الأحد على سريلانكا، والتي أسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة 500 آخرين.
استهدفت الجماعة الإرهابية المنفذة للهجوم يوم عيد الفصح لقتل أكثر عدد ممكن من الأشخاص، الموجودين بالكنائسوالفنادق.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن منظمة داعش تشيد بهجمات سريلانكا وعلقت عليها "تقبل الله".
وأضافت الصحيفة أنه إلى الآن لم تعلن أي جماعة مسئوليتها
وأوضحت الشرطة السريلانكية أن جماعة متطرفة لم تكن معروفة من قبل هي من نفذت الهجمات، ويحذروا من هجمات أخرى قد تحدث قبل عشرة أيام.
وتشير الدلائل الأولية إلى أنها جماعة التوحيد الوطني هي منفذة الهجوم، وفقًا لما أعلن رؤساء المخابرات.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم اختفاء المسئول عن التفجيرات.. داعش ترقص على دماء سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.