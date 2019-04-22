قال الأنبا إرميا، اليوم الاثنين، "إن أفريقيا ترتبط معنا في مصر بأبعاد تاريخية وسياسية وتجارية ورياضية، ولنا معها العديد من المواقفالمضيئة المشرفة لنا جميعا".
واقترح الأنبا إرميا، اليوم الاثنين، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للدراسات الأفريقية، وممثلا
كانت هذه تفاصيل خبر الأنبا إرميا: اقترح تفعيل حركة الترجمة وإنشاء مهرجان للفنون مع أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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