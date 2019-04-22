الأنبا إرميا: اقترح تفعيل حركة الترجمة وإنشاء مهرجان للفنون مع أفريقيا

قال الأنبا إرميا، اليوم الاثنين، "إن أفريقيا ترتبط معنا في مصر بأبعاد تاريخية وسياسية وتجارية ورياضية، ولنا معها العديد من المواقف

المضيئة المشرفة لنا جميعا".

واقترح الأنبا إرميا، اليوم الاثنين، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للدراسات الأفريقية، وممثلا

عن البابا تواضروس الثاني إنشاء مركز بحثي لأفريقيا بالتعاون مع الكلية، واقترح أيضا العمل على إنشاء مهرجان للفنون الأفريقية، والسينما والمسرح، وتفعيل حركة الترجمة مع كافة الدول واللغات الأفريقية".