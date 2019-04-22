سريلانكا تعلن مصرع 8 مواطنين بريطانيين في سلسلة هجمات الأحد

أعلن المفوض السريلانكي السامي في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، مصرع ثمانية مواطنين بريطانيين في سلسلة الانفجارات التي شهدتهاسريلانكا أمس.
ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الناطقة بالإنجليزية، أن اثنين من بين
الضحايا البريطانيين الثمانية يحملان جنسية مزدوجة.
كانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة ضربت سريلانكا، أمس الأحد، وأسفرت حتى الآن عن مصرع 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين.
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