أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، الهجمات المتعددة التي شُنّت أمس الأحد، على كنائس وفنادق في كولومبو عاصمة سيرلانكا والبلدات المجاورة لها، التي استهدفت مدنيين أبرياء، أسفرتعن مقتل وإصابة المئات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقدم العثيمين التعازي لأسر الضحايا ولحكومة سريلانكا وشعبها إثر الخسائر المفجعة في الأرواح البشرية، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأعرب عن رفضه الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك حرمة الحياة البشرية، مؤكداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف.
ودعا الأمين العام للمنظمة، السلطات في سريلانكا إلى كشف مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومحاسبتهم، مجدداً مرة أخرى دعوته للتضامن الدولي في مكافحة آفة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.