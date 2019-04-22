أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، الهجمات المتعددة التي شُنّت أمس الأحد، على كنائس وفنادق في كولومبو عاصمة سيرلانكا والبلدات المجاورة لها، التي استهدفت مدنيين أبرياء، أسفرت

عن مقتل وإصابة المئات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقدم العثيمين التعازي لأسر الضحايا ولحكومة سريلانكا وشعبها إثر الخسائر المفجعة في الأرواح البشرية، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.وأعرب عن رفضه الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك حرمة الحياة البشرية، مؤكداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف.ودعا الأمين العام للمنظمة، السلطات في سريلانكا إلى كشف مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومحاسبتهم، مجدداً مرة أخرى دعوته للتضامن الدولي في مكافحة آفة الإرهاب.