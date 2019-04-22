زلزال قوته 6.4 يهز وسط الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً قوته 6.3 درجات هز وسط الفلبين، اليوم الإثنين.

وقال شاهد من رويترز، إن مبانٍ إدارية كانت تهتز في حي المال بالعاصمة مانيلا.

ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي مانيلا وعلى عمق 40 كيلومتراً. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت في وقت سابق إن قوة الزلزال 6.4 درجة.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى أو أضرار.

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