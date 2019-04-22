سريلانكا: التفجيرات تمت بمساعدة شبكة دولية

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أعلن متحدث باسم الحكومة في سريلانكا، الاثنين، أن تفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق، في عيد الفصح، تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية.

وكان خبير في الطب الشرعي بالحكومة السريلانكية كشف أن 7 انتحاريين نفذوا الهجمات الست المتزامنة التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق داخل وحول كولومبو الأحد.

وأضاف أريانادا ويليانغا أن تحليل جثث المهاجمين – التي جمعت من مواقع الهجمات – يفيد أن الهجمات كانت تفجيرات انتحارية.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة السريلانكية فرض منع التجول مجدداً ليل الاثنين ـ الثلاثاء، غداة سلسلة التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 290 شخصاً على الأقل في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال مكتب الإعلام في الحكومة إن منع التجول سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 20,00 الاثنين إلى الساعة 04,00 الثلاثاء (14,30 بتوقيت غرينتش إلى 22,30 بنفس التوقيت).

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وكانت السلطات فرضت منع التجول مساء الأحد، ورفعته عند الساعة السادسة الاثنين (00,30 بتوقيت غرينتش).

وللحد من الازدحام، أعلنت سريلانكا التي تضم 21 مليون نسمة يومي عطلة. فقد أغلقت المدارس وبورصة كولومبو، لكن العديد من السريلانكيين كان عليهم التوجه إلى أعمالهم.

المصدر: ـ العربية.نت