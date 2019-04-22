عاجل.. انفجار جديد قرب إحدى الكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو

أعلنت مصادر طبية بسيرلانكا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات التي استهدفت الكنائس والفنادق إلى 290 قتيلا.

وأفادت الشرطة بسيرلانكا، بأن 8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة "سان أنتوني" بالعاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.