كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة سريلانكا تعثر على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات في كولومبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحدث باسم شرطة سريلانكا، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على 87 جهازا لتفجير القنابل في موقف الحافلات الرئيسي بمدينة كولومبو.

ونقل موقع "أدا ديرانا" السريلانكي عن متحدث الشرطة قوله:"الشرطة عثرت على 87 جهازا لتفجير القنابل في موقف باستيان مواتاه الخاص، في بيتاه".

ووفقا له بدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في جميع أنحاء البلاد للعثور على من يقف وراء الهجمات التي طالت الكنائس والفنادق وراح ضحيتها 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 شخصا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.