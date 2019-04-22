كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ بعد تفجيرات عيد القيامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إنه سيعلن حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليل اليوم الاثنين، بعد تفجيرات عيد القيامة التى استهدفت كنائس وفنادق فخمة وأسفرت عن سقوط 290 قتيلا وأكثر من 500 مصاب.

وأضافت وحدة إعلامية تابعة للرئاسة فى بيان "قررت الحكومة تفعيل الفقرات المتعلقة بدرء الإرهاب فى قانون الطوارئ وإعلانها بحلول منتصف الليل".

وذكرت أن الإجراء سيقتصر على مكافحة الإرهاب ولن يعرقل حرية التعبير.