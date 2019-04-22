كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوى يضرب الفلبين.. وعمليات إجلاء وسط مانيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.3 درجة بمقياس ريختر الفلبين، اليوم، وهز المباني في العاصمة مانيلا وأثار عمليات إجلاء.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، تمايلت المباني في الحي التجاري الرئيسي حيث وقع الزلزال صباح اليوم، على عمق 25 ميلًا، على بعد حوالي 37 ميلًا شمال غرب المدينة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وأخلى بعض الأشخاص مكاتبهم في مانيلا.

توقع الفلبين في منطقة "حلقة النار" الهادئة الزلزالية، وهي عبارة عن عصابة من البراكين وخطوط الصدع التي تدور حول أطراف المحيط الهادئ.