كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور أمريكي يخير تركيا بين صفقة إس-400 والعقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد السيناتور الديمقراطي، بوب ميننديز، تركيا بعقوبات واستبعد أي شحنات للطائرات من طراز إف-35 إلى أنقرة إذا اشترت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع من طراز إس-400.

وفي مقابلة مع صحيفة "Kathimerini"، نشرت اليوم الاثنين، قال "ميننديز": "ليست هناك فرصة في حصولهم على طائرات إف-35. ستكون هناك عقوبات بموجب القانون الساري اليوم. هذه صفقة قطعة كبيرة من المعدات العسكرية من روسيا وهذا نشاط يخضع للعقوبة لأي شخص في العالم - بما في ذلك تركيا".

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وأضاف "ميننديز": "ليس هناك من طريقة... لدينا طائرة من طراز إف-35 توضع بجوار طائرة إس-400 يمكنها أيضًا مراقبة جوهر التقنية التي لدينا في طراز إف-35 لذلك من المستحيل أن يحدث"

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن قد تفكر في نقل قاعدة عسكرية أمريكية من تركيا إلى اليونان في حالة مزيد من التدهور في العلاقات، أعرب السيناتور عن شكوكه في أن أنقرة سوف تتخذ مثل هذا المسار. ومع ذلك، أكد أن واشنطن ستقوم بكل ما يلزم لحماية الأمن القومي، وبالتالي لا تستبعد الخيار.

يقوم "ميننديز" حاليًا بزيارة إلى أثينا، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس. في وقت سابق، زار السيناتور قبرص، حيث أجرى محادثات مع الرئيس نيكوس أناستاسيادس.