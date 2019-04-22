كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. متظاهرو "السترات الصفراء" يثيرون الغضب بعد مطالبة ضباط الشرطة بقتل أنفسهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحقق سلطات باريس مع متظاهري سترة صفراء شجعوا الضباط على قتل أنفسهم، وسط ارتفاع عدد حالات الانتحار بين رجال الشرطة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنه تم انتهاك المظاهرات السلمية إلى حد كبير خلال الأشهر الخمسة الماضية - والتي تتطلب المزيد من المساعدة للعمال والمحاصرين والطلاب المحاصرين في فرنسا، مع وجود المتظاهرين المتطرفين الذين اشتبكوا مع الشرطة.

يوم السبت ، سمع المتظاهرون في العاصمة الفرنسية وهم يهتفون "اقتلوا أنفسكم!" في ضباط الشرطة.

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ووسط اشتباك الشرطة مع المتظاهرين، يوم السبت ، سمع الصحفيون بعض المتظاهرين في باريس وهم يهتفون "اقتلوا أنفسكم!"، بينما تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع والقذائف المطاطية وتوجيه الاتهام إلى الحشد لاحتواء العنف في عطلة نهاية الأسبوع 23 من مظاهرة سترة صفراء

وأدانت نقابات الشرطة دعوة المحتجين باعتبارها إهانة غير مقبولة للضباط الذين قتلوا أنفسهم وعائلاتهم المعاناة.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ما حدث بأنه "عار" وتعهد بدعمه للشرطة وأحبائهم، الذين تعرضوا لضغوط إضافية في الوقت الذي تحولت فيه الاحتجاجات على سترة صفراء إلى العنف في بعض الأحيان.

وقال مكتب المدعي العام في باريس، إنه تم فتح تحقيق يوم الأحد للعثور على الأشخاص الذين قد تتم محاكمتهم بتهمة "ارتكاب جرم جماعي لشخص يمارس سلطة عامة".