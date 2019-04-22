كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترحب بفوز الممثل "زيلينسكى" بالانتخابات الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رأت موسكو فوز الممثل الكوميدي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس فرصة لإقامة علاقة أوثق مع جارتها المنافسة.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، إن البلدين لديهما فرصة لتحسين العلاقات تحت قيادة زيلينسكي، الذي حقق انتصارا ساحقا على الرئيس بترو بوروشينكو.

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وفي أول رد فعل من جانب مسؤول روسي كبير منذ فوز يوم الأحد على السياسي الكوميدي الذي تحول دون خبرة سابقة، قال ميدفيديف "هناك فرصة لتحسين التعاون مع بلادنا"، لكنه أضاف أنه "ليس لديه أوهام" حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين اللذين يخوضان حربًا منذ عام 2014 بسبب منطقة القرم المتنازع عليها.

وكتب ميدفيديف على صفحته على فيسبوك: "نتيجة الانتخابات، التي هزم فيها زيلينسكي باكتساح بترو بوروشينكو الحالي ، تظهر طلبًا واضحًا على نهج جديد لحل مشاكل أوكرانيا ".

وأضحت أوكرانيا وروسيا على خلاف منذ أن أطاحت انتفاضة 2014 بزعيم مؤيد للكرملين، وضمت روسيا في ذلك العام القرم ودعمت الانفصاليين في صراع في شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل نحو 13000 شخص.