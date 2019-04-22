كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعتزم إنهاء الإعفاءات على استيراد النفط الإيرانى.. وأسعاره تستعر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم الولايات المتحدة، أن تعلن اليوم الاثنين، وقف الإعفاءات التى منحتها لمشترى النفط الإيراني، قريبًا أو مواجهة عقوبات، وفقًا لوكالة رويترز، عن مصدر مطلع على الوضع، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 3 في المائة إلى أعلى مستوياته لعام 2019 حتى الآن.

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وقد عارض المسؤولون في آسيا هذه الخطوة المتوقعة، مشيرين إلى ضيق ظروف السوق وارتفاع أسعار الوقود التي تضر بالصناعة.

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وأكد المصدر في تقرير لصحيفة واشنطن بوست، أن الإدارة ستنهي العقوبات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني أواخر العام الماضي.

,ارتفعت العقود الآجلة خام برنت إلى 3.2 في المئة إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 1 نوفمبر، في التعاملات المبكرة يوم الاثنين كرد فعل لتوقعات تقلص المعروض، وارتفعت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 3 في المائة لتصل إلى 65.87 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 أكتوبر.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء التنازلات لممارسة "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران عن طريق قطع صادراتها النفطية وخفض مصدر إيراداتها الرئيسي إلى الصفر.