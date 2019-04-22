كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة التركية تعتقل أحد أعضاء الحزب الحاكم بعد الهجوم على زعيم المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون في الحزب الحاكم، أن الشرطة التركية اعتقلت، اليوم الاثنين، ستة أشخاص بينهم عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد هجوم على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي، الذي تم التعرف عليه فقط بالأحرف الأولى من اسمه O.S.، في سيفريهيسار في وسط الأناضول وتم نقله إلى كوبوك.

وقد عرفه حزب العدالة والتنمية، فيما بعد، بأنه عثمان ساريجون، وقال، إنه كان عضوًا في الحزب وسيواجه جلسة تأديبية للطرد.

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وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر سيليك، على "تويتر"، إن "حزب العدالة والتنمية ضد أي شكل من أشكال العنف، مبادئنا بالتأكيد ترفض العنف. لا يوجد مجال للعنف في السياسة الديمقراطية".

,أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن خمسة محتجزين آخرين كانوا يدلون بشهاداتهم بالفعل في مركز الشرطة في كوبوك.

وقد تعرض كليتشدار أوغلو، 70 عامًا من حزب الشعب الجمهوري، لهجوم من قبل حشد، يوم أمس الأحد أثناء حضوره جنازة في منطقة كوبوك في أنقرة لجندي قتل محاربًا للمسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

بعد الهجوم، نُقل رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى منزل قريب لأسباب أمنية ثم نُقل في مركبة مصفحة ، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.