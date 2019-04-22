كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يقوم بأول زيارة رسمية لإيران (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إلى طهران لإجراء محادثات ثنائية على مدار يومين. وهذه هي زيارته الأولى لإيران منذ توليه منصبه العام الماضي.

وتأتي أنباء الزيارة، بعد يوم واحد فقط من حث إسلام أباد، طهران على اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة الانفصالية المشتبه في قيامها بقتل 14 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع في إقليم بلوخستان الباكستاني على الحدود مع إيران.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الباكستانية، المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ووفقًا لوزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، فإن "الجماعات الإرهابية" دخلت البلاد من الأراضي الإيرانية.