فريد غنام وهدى سعد يحفزان الطلبة المقبلين على الباكالوريا – فيديو

أصدر الفنانان فريد غنام، وهدى سعد، نهاية الأسبوع الماضي، عملا فنيا بعنوان طريق النجاح، كنوع من التحفيز للشباب المغربي المقبل على امتحانات البكالوريا.

الأغنية من كلمات الكاتب عبد الرحيم الصنوطي، وألحان، وتوزيع، يوسف كريران، وإشراف الأستاذ ومفتش التوجيه التربوي، عبد اللطيف رشيدي، وإخراج أنور المير.

ويهدف العمل إلى تحفيز المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا، وحثهم على التغلب على الخوف، الذي من الممكن أن ينعكس سلبا على نفسياتهم.

يذكر أن أغنية طريق النجاح، فكرة الشابين أحمد معيد، وعصام محمودي، اللذين كانا خلف فكرة طبع قمصان لدعم المغرب في ترشحه لاستضافة المونديال عام 2026.