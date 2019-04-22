مطارات المملكة .. تقديم مواقيت الرحلات بساعة ابتداء من 5 ماي المقبل

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، أنه يتعين على زبائنها العودة لتوقيت غرينتش ابتداء من الأحد 5 ماي المقبل، وذلك بتقديم مواقيت الرحلات بساعة واحدة عند المغادرة والوصول.
وأوضحت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ لها، أنه عقب القرار المتعلق بالعودة لتوقيت غرينتش بمناسبة شهر رمضان الكريم، فإنها تنهي إلى علم كافة زبائنها أنه سيتم تقديم مواقيت رحلاتهم بساعة واحدة عند المغادرة والوصول بمختلف مطارات المملكة ابتداء من الأحد 5 ماي على الساعة الثالثة صباحا، وإلى غاية 09 يونيو على الساعة الثانية صباحا.
وقالت “لارام”، إن على الزبائن التوجه مبكرا لشبابيك التسجيل بالمطار، على الأقل 3 ساعات قبل إقلاع الطائرة.
ولمزيد من المعلومات، تدعو الخطوط الملكية المغربية زبائنها للاطلاع على برنامج رحلاتهم لدى مصالح الشركة على الأرقام التالية: المغرب ( 089000 0800 ) والرقم الدولي:+212522489797 .
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