تجريف 30 دونما زراعية في سلفيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مزارعون من سلفيت إن مستوطنين من مستوطنة "أريئيل" شمال سلفيت قاموا اليوم، الإثنين، بتجريف أراضيهم الزراعية والرعوية.

وأضاف المزارعون أنهم عرفوا بعمليات التجريف بعد أن سمح لهم الاحتلال بدخول أراضيهم خلف الجدار لمدة ثلاثة أيام.

وأكدوا أن التجريف طال قرابة 30 دونما من أراضيهم خلف الجدار، وأن التجريف يتواصل ولا يتوقف من قبل عدة آليات تعمل على مدار الساعة.

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بدوره قال الباحث في شؤون الاستيطان، د. خالد معالي، إن أعمال التجريف تأتي تطبيقا لوعود "نتنياهو" ببناء 800 شقة جديدة في مستوطنة "أريئيل" ضمن حملته الانتخابية.

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني غير مسبوق في مستوطنة "أريئيل"، وذلك لبناء بنايات عديدة أخرى لصالح كلية الطب التي أقرها الاحتلال قبل أيام، وكذلك لبناء مختبرات ومنشآت تتبع جامعة "أريئيل" الوحيدة كجامعة استيطانية في الضفة الغربية.