انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: على تركيا أن تختار بين "إس-400" أو العقوبات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 12:49 مساءً - أعلن السيناتور الديمقراطي الأمريكي، بوب مينيندس، أن واشنطن لن تقوم بتوريد مقاتلات "F-35" لتركيا إذا قامت الأخيرة بشراء أنظمة "إس-400" الروسية، مهدداً بفرض عقوبات على أنقرة.

وقال مينيندس، في حديثه لصحيفة "كاتيميريني" اليونانية: "إذا أصر الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان على شراء أنظمة "إس-400" الروسية المضادة للصواريخ ونصبها فسنفرض عقوبات (على تركيا) على أساس القانون الذي قدمته (إلى الكونغرس)".

وأوضح أن "الحديث لا يدور عن احتمال فرض العقوبات، بل ستكون ملزمة، ونحن لا نريد ذلك، واقترحنا صيغاً أخرى لتركيا، وأن نظام "إس-400" ليس متوافقاً مع بنية الناتو".

وأضاف: "لن تكون مقاتلات "F-35" إلى جانب أنظمة "إس-400" أبداً، لن يحدث ذلك أبداً. وهذا هو موقف الحزبين في الكونغرس، ولقد اتفقنا على ذلك مؤخراً مع رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية، ورئيس لجنة الخدمة العسكرية وغيرهما، وأعلن أعضاء حكومة ترامب الشيء نفسه".

Advertisements

وأشار إلى أنه يتعين على أنقرة أن تختار مع من تريد أن تكون، وقال: "على تركيا أن تختار البقاء حليفاً هاماً في الناتو ومواصلة التركيز على الغرب، أو الابتعاد عنه".

ورداً على سؤال صحفي حول صحة المعلومات عن رفض الولايات المتحدة توريد مقاتلات "F-35" لتركيا حال حصولها على أنظمة "إس-400" أجاب مينيندس: "نعم، في هذه الحالة لن تكون هناك أي فرصة للحصول على مقاتلات "F-35".

وتابع: "إنهم سيواجهون عقوبة على أساس القانون الأمريكي الذي يقضي بفرض العقوبات على كل من يشتري الأسلحة الروسية. وإذا كانت هناك مقاتلة "F-35" بالقرب من نظام "إس-400" فسيكون بإمكان روسيا معرفة كل الأسرار الفنية للمقاتلة، وحتى الأطراف التي تعتقد أن تركيا لا تزال شريكاً هاماً للغاية توافق على أن ذلك لن يحدث أبداً".

وينتقد المسؤولون الأتراك الولايات المتحدة بالقول إنها تغض الطرف على امتلاك اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا (أعضاء في حلف الناتو) صواريخ "إس-300" الروسية، بينما تحذر تركيا من شراء منظومة "إس-400".

وأعلنت تركيا موقفها النهائي بأنها لن تتخلى عن شراء "إس-400"، وقالت إن الدفعة الأولى من هذه المنظومة المتطورة ستصل إلى أراضيها في يوليو القادم، مشيرة إلى أنها لا تمثل أي خطر بالنسبة إلى مقاتلات "F-35" الأمريكية.