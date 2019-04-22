انت الان تتابع تفاصيل خبر ممثل كوميدي يحقق فوزاً كاسحاً في انتخابات الرئاسة الأوكرانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 12:49 مساءً - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بأوكرانيا، اليوم الاثنين، فوز الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته، بترو بوروشينكو، بنسبة 73.06% من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وأضافت اللجنة أنه بعد فرز 75.99% من أصوات الناخبين تبين أن المرشح زيلينسكي متقدم على منافسه الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، الذي حصل على 24.66% من أصوات الناخبين، في حين تم إبطال 2.32% من الأصوات، بحسب "روسيا اليوم".

واعترف بوروشينكو (تولى السلطة عام 2014) بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة كييف إنه لن يعتزل الساحة السياسية.

وتابعت لجنة الانتخابات أن زيلينسكي يتصدر في كل المناطق الأوكرانية، باستثناء منطقة لفوف، حيث أيده 33.22% من الناخبين فقط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نسبة فوز زيلينسكي تعتبر نتيجة لا سابق لها في تاريخ الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، يفغيني رادشينكو، إن إعلان النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا سيتم في الـ30 من أبريل الجاري تقريباً.

وأضاف أن النتائج التمهيدية الرسمية للانتخابات ستصبح معروفة بعد يومين أو 3 أيام.

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وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية ولجنة الانتخابات المركزية عدم تسجيل أي انتهاكات جماعية جدية قد تؤثر في نتائج الانتخابات.

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والمرشح من حزب "خادم الشعب" الممثل المعروف، فلاديمير زيلينسكي.

وتعهد زيلينسكي (41 عاماً) في تصريحات سابقة بإنهاء الحرب في منطقة دومباس (شرق) واستئصال الفساد، وسط سخط متزايد بشأن ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

وكمرشح خارج عن المألوف، لم يخض زيلينسكي حملة اعتيادية، مفضلاً تأدية فقرات كوميدية مع فرقته وإطلاق مواقفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدل الصحف والقنوات التلفزيونية.

ويتمتع الرئيس الأوكراني بسلطات كبيرة تتعلق بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية للبلاد. وفي حال تأكيد النتائج سيتولى زيلينسكي ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات.

ويشتهر زيلينسكي بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التلفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيساً للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

وركزت حملته الانتخابية، على الرغم من عدم وجود خبرة سياسية سابقة لديه، على اختلافه عن المرشحين الآخرين بدلاً من التركيز على أي أفكار سياسية ملموسة.

وستراقب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا من كثب بيانات زيلينسكي المتعلقة بالسياسة الخارجية لمعرفة ما إذا كان سيسعى لإنهاء الحرب ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا التي أودت بحياة نحو 13 ألف شخص.