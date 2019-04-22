الاستخبارات التركية تنفذ عملية "ناجحة" داخل العراق

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام تركية، الاثنين، بأن الاستخبارات التركية نفذت عملية وصفتها بـ"الناجحة" داخل العراق، مشيرة الى اعتقال أربعة افراد من حزب العمال الكردستاني PKK.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الاثنين، إن الاستخبارات التركية نجحت في اعتقال 4 "إرهابيين" ينتمون لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار شمال العراق ونقلتهم إلى تركيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن "الإرهابيين" الأربعة قُبض عليهم في عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركية ضد "حزب العمال الكردستاني" التركي في منطقة سنجار التابعة لمحافظة نينوى.



وقالت المصادر الأمنية التركية، إن عملية نقل الإرهابيين الأربعة من العراق إلى تركيا جرت أمس، وقد سُلموا إلى "فرق مكافحة الإرهاب بالمديرية العامة للأمن".

واشارت الى أن المقبوض عليهم الأربعة تلقوا تدريبات عسكرية في صفوف تنظيم "وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، المصنفين في تركيا بأنهما "راع حزب العمال الكردستاني التركي في سوريا".

ووصف الأربعة الذين جلبتهم الاستخبارات التركية من العراق، بأنهم "قاموا بأنشطة في سوريا والعراق، حيث انتقلوا إلى قضاء سنجار"، وقيل عن أحدهم بأنه "لعب دورا فاعلا في الهجمات على القوات التركية المسلحة، في منطقتي غارا وهفتانين، شمالي العراق".

كما نُسب لأحد المعتقلين الأربعة بأنه "اغتصب طفلة إيزيدية معاقة عمرها 11 عاما، الشهر الماضي، في سنجار، وأن المنظمة الإرهابية، نقلته إلى منطقة أخرى، للتستر على حادثة الاغتصاب".