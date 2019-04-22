روحاني يعلن تشكيل قوة مشتركة مع باكستان على الحدود

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الرئيس الإيراني حسن روحاني

اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الإثنين على تشكيل "قوة تدخل" مشتركة على الحدود للتصدي للإرهاب، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأعلن روحاني في تصريح ادلى به بمناسبة زيارة خان لإيران "اتفقنا على تشكيل قوة تدخل سريع مشتركة على الحدود لمكافحة الإرهاب" بعد اشهر من تصاعد التوتر على وقع هجمات من جانبي الحدود بين البلدين، وفق ما نقل عنه التلفزيون.