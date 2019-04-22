انت الان تتابع زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب الفيليبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات الاثنين الفيليبين حيث اهتزت مباني العاصمة، كما ذكر المعهد الأميركي للجيولوجيا. ووقع الزلزال عند الساعة 17:11 (09:11 ت غ) على عمق أربعين كيلومترا. وقد أدى إلى إخلاء مبان.

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