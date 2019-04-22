انت الان تتابع المكسيك تسجل رقما قياسيا في العنف في الربع الأول من العام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

بلغت أعمال العنف في المكسيك مستويات قياسية جديدة في الربع الأول من العام 2019 إذ سجلت 8493 جريمة قتل من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، وفقا لأرقام رسمية.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9,6 % عن الفترة نفسها من العام 2018، وفق الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام.

وكان العام الماضي يعتبر الأعنف في تاريخ المكسيك حيث وقعت أكثر من 33500 جريمة قتل، وهو أعلى رقم منذ بدء التسجيل في العام 1997.

وتتناقض هذه الأرقام الجديدة مع ادعاءات الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يقول إن نسبة جرائم القتل لم ترتفع منذ انطلاق ولايته في كانون الأول/ديسمبر.

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وفي حفل للبحرية المكسيكية الأحد، دافع أوبرادور عن إنشاء الحرس الوطني الذي يشكل استراتيجيته الرئيسية لمحاربة موجة العنف التي اجتاحت المكسيك منذ أن أعلنت الحكومة الحرب على عصابات المخدرات القوية في البلاد العام 2006.

ومن المقرر أن يتسلم الحرس الوطني المهمات المكلف بها الجيش.

وقال "ما يهمنا أكثر هو ضمان السلامة العامة. لهذا السبب جرى اقتراح إصلاح للدستور حتى يتمكن الجيش والبحرية من مساعدتنا".

وقد سجلت المكسيك 250 ألف جريمة قتل منذ تعزيز انتشار الجيش في البلاد بما يشمل الأرقام المسجلة العام الماضي إذ تقاتل العصابات المفككة حديثا الجيش وبعضها بعضا ما يوقع ضحايا كثيرين.