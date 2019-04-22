17 قتيلاً و13 مفقوداً بانزلاق تربة في كولومبيا

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لقي 17 شخصاً على الأقلّ مصرعهم واعتُبر 13 آخرون في عداد المفقودين في انزلاق للتربة أدى إلى طمر ثمانية منازل بالوحول فجر الأحد في منطقة ريفية في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر إنّ انزلاق التربة الذي وقع في قرية روساس في ولاية كاوكا أدّى لطمر ثمانية منازل، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين يرجّح أن يكونوا تحت الأنقاض. وأضافت أن خمسة أشخاص جرحوا.
وكانت السلطات تحدثت أولا عن مقتل 19 شخصا. وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول في الوكالة طالبا عدم كشف هويته عدد المفقودين.
ونقل الجرحى للعلاج في مستشفيات.
وعزت الوكالة انزلاق التربة إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة طوال أسابيع عدة.
وانزلاقات التربة شائعة في كولومبيا خلال موسم الأمطار.
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