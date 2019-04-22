شكرا لقرائتكم خبر عن مجددا.. سريلانكا تفرض حظر التجول ليلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كولومبو) أعلنت الحكومة السريلانكية فرض منع التجول مجددا ليل الاثنين/الثلاثاء، غداة سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا. أعلنت الحكومة السريلانكية فرض منع التجول مجددا ليل الاثنين/الثلاثاء، غداة سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا. وقال مكتب الإعلام في الحكومة إن منع التجول سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 20:00 الاثنين إلى الساعة 4:00 الثلاثاء (14:30 ت.غ إلى 22:30 ت.غ الاثنين). وكانت السلطات فرضت منع التجول مساء أمس (الأحد)، ورفعته عند الساعة السادسة الاثنين (00:30 ت.غ).



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