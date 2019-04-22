حاكم دبي يكشف سوء الخدمات ويتوعد المقصرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في تويتر: "صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات ... ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

وأكد أنه أرسل فريقا للتحقق من مستوى الخدمات في أحد المراكز وعاد الفريق بتقرير ووضعه أمام الجميع بكل شفافية .

ووجه الشيخ محمد بن زايد بتغريدة أخرى رسالة لمن في الحكومة: "لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية"