زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين

اسماء السيد - مانيلا: ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات الاثنين الفلبين، حيث اهتزت مباني العاصمة، كما ذكر المعهد الأميركي للجيولوجيا. وقع الزلزال عند الساعة 17:11 (09:11 ت غ) على عمق أربعين كيلومترًا. وقد أدى إلى إخلاء مبان.



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