الاتحاد الأوروبي يشيد بالتمسك القوي لأوكرانيا بالديموقراطية بعد فوز زيلينسكي

اسماء السيد - بروكسل: هنأ كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الاثنين الممثل الهزلي فولوديمير زيلينسكي بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وقالوا إن الاقتراع يثبت التزام الدولة التي تشهد اضطرابات بالقيم الديموقراطية. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر في رسالة مشتركة إلى زيلينسكي "اسمحوا لنا بالتعبير عن تقديرنا للتمسك القوي بالديموقراطية ودولة القانون الذي أظهره الشعب الأوكراني خلال العملية الانتخابية".



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