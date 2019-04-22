شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان": المشاركة فى الاستفتاء واجب والتزام دستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنته فى مدرسة عمر مطرون بقرية بنى هلال بمركز المراغة – محافظة سوهاج.

ودعا همام العادلى، المواطنين للنزول والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وشدد في تصريحات له اليوم، علي أن المشاركة واجب وطنى والتزام دستوري وقانوني علي كل مواطن، وأن المشاركة واجبة علي كل مواطن من أجل الوطن واستقراره ودعم مسيرة التنمية وبناء الدولة.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان، إلي أن المشاركة والإقبال علي التصويت في اليومين الأول والثاني كانت كبيرة، ويجب علي كل من لم يدلي بصوته حتي الآن أن يتوجه للصناديق ويعبر عن رأيه.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.