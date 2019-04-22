توقف رجل وزوجته ألفا عصابة سلب بقوة السلاح على متن فان في الشويفات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة ​عمليات سلب​ بقوّة ​السلاح​، ولا سيما ضمن ​محافظة جبل لبنان​، كان آخرها تعرض أحد المواطنين وزوجته للسلب بقوة السلاح من قبل سائق "فان" في محلّة الجيّة. على أثر ذلك، وبعد عمليات رصد وتعقّب ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكنت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ بتاريخ 17/4/2019 من توقيف المشتبه بهما في محلة ​الشويفات​، وهما اللبنانيان: ف. س. (مواليد عام 1974) ح. ج. (مواليد عام 2000) زوجته".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بالقيام بالعديد من ​عمليات السلب​ بواسطة مسدس حربي في عدة مناطق، كما اعترفا بتعاطي ​المخدرات​، إضافةً الى تسهيل أعمال ​الدعارة​. وسلما إلى مفرزة ​بيت الدين​ القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما،بناءً على إشارة القضاء المختص".