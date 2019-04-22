الأب مروان غانم يتحدث عن تأسيس الجوقات ودورها وهذا ما كشفه عن ناجي أسطا

إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر رئيس جمعية "نسروتو-أخوية السجون في لبنان-علية إبن الإنسان" الأب ​مروان غانم​.

في هذا الجزء الثالث والأخير من المقابلة، يتحدث الأب غانم عن تأسيس الجوقات ودورها.

من هو الشخص الذي يستطيع أن يكون قائد جوقة؟ وماذا عن علاقته بالفنان ناجي أسطا؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عليها الأب مروان غانم في هذا اللقاء.