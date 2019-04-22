روحاني أعلن تشكيل قوة مشتركة مع باكستان على الحدود

أعلن الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ بعد لقائه رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​ عن "تشكيل قوة مشتركة مع باكستان على الحدود".

واقام روحاني مراسم استقبال رسمية لخان في مجمع سعد اباد الثقافي في ​طهران​.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الباكستاني مباحثات مع المسؤولين الايرانيين في مختلف القضايا ​الأمن​ية والاقليمية والاقتصادية کمکافحة ​الارهاب​ وتعزيز الأمن والاستقرار عند الحدود المشترکة.

يشار الى ان خان وصل الی طهران في إطار زيارة هي الاولى له إلى ايران منذ توليه منصبه.

وكان عمران خان قد زار والوفد المرافق له في وقت سابق مدينة مشهد المقدسة.