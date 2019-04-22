حكومة سيريلنكا: تفجيرات يوم أمس نفذت بمساعدة شبكة دولية

أعلن المتحدث باسم الحكومة السريلانكية راجيثا سيناراتني، أن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد أمس، نفذت بمساعدة شبكة دولية، موضحا "أننا لا نعتقد أن هذه الهجمات نفّذتها مجموعة من الأشخاص داخل البلد فقط، وإنما هناك شبكة دولية لولاها لما تمت"، مشيرا الى أن "جماعة إسلامية محلية تقف وراء اعتداءات أحد الفصح".

وأسفرت 8 تفجيرات في العاصمة كولومبو ومدن مجاورة، يوم أمس استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين، وتزامنت هذه التفجيرات مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين.