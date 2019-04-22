أعلن المتحدث باسم الحكومة السريلانكية راجيثا سيناراتني، أن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد أمس، نفذت بمساعدة شبكة دولية، موضحا "أننا لا نعتقد أن هذه الهجمات نفّذتها مجموعة من الأشخاص داخل البلد فقط، وإنما هناك شبكة دولية لولاها لما تمت"، مشيرا الى أن "جماعة إسلامية محلية تقف وراء اعتداءات أحد الفصح".
وأسفرت 8 تفجيرات في العاصمة كولومبو ومدن مجاورة، يوم أمس استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين، وتزامنت هذه التفجيرات مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة سيريلنكا: تفجيرات يوم أمس نفذت بمساعدة شبكة دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.