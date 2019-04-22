الخارجية الكازاخية: بيدرسن والمعارضة السورية سيشاركان في مفاوضات آستانا

أعلن مدير دائرة آسيا و​إفريقيا​ بوزارة خارجية ​كازاخستان​ أيدربك توماتوف أن المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​، غير بيدرسن، أكد مشاركته في مفاوضات ​أستانا​ حول سوريا التي ستجري في العاصمة الكازاخية نورسلطان في 25 و26 نيسان، مشيرا الى أن "​المعارضة السورية​ المسلحة أكدت أيضا مشاركتها في "مفاوضات أستانا" بوفد يضم 14 شخصا، أما من سيترأس الوفد، فلا تتوفر لدينا معلومات بهذا الشأن".

ومن المتوقع أن تتمحور هذه الجولة من المفاوضات حول طرق تحريك العملية السياسية بهدف إنهاء العمل على تشكيل وبدء عمل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى مسألة انضمام المراقبين الجدد للعملية وإطلاق سراح المعتقلين والرهائن وتسليم جثث القتلى.