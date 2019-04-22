في أول تعليق له على حادث مقتل الشاعر محسن أخريف، رئيس رابطة أدباء الشمال بالمغرب، مساء أمس الأحد، في مدينة تطوان، خلال احتفالات عيد الكتاب، كشف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، عن مضامين التقرير الطبي الذي قال إنه توصل به حول الحادث.
وفي الوقت الذي شكك عدد من المتابعين في وفاة الشاعر أخريف بصعقة كهربائية، قال الأعرج، في حديثه صباح اليوم الإثنين لـ”اليوم 24″، إنه توصل بتقرير عن الحادث، مفاده أن الشاعر الشاب كان مشاركا في ندوة ثقافية كانت تشرف على نهايتها، كان الجو ممطرا، ووقع تماس كهربائي أودى بحياته.
وقدم الأعرج تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيد أخريف، حيث قال إن الفقيد أعطى الكثير للثقافة المغربية وتفتخر به الوزارة، مؤكدا أن وزارته ستحضر مراسيم تشييعه وتتابع تفاصيل وفاته عبر مكتبها في تطوان.
وخلف خبر وفاة الشاعر المغربي محسن أخريف، مساء أمس الأحد، صدمة كبيرة لدى معارفه والكتاب والشعراء المغاربة، فيما شكلت وفاته مفاجأة كبيرة وصدمة للحاضرين في عيد الكتاب في تطوان.
وعملت السلطات المحلية على إخلاء محيط الساحة، فيما فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأعرج لـ”اليوم 24″: هذا هو التقرير الأولي الذي توصلت به حول مقتل شاعر تطوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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