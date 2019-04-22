بعد الهزيمة أمام الفتح..مدرب حسنية أكادير يتحدث عن قمة الرجاء

أكد ميشيل غاموندي، مدرب فريق حسنية أكادير، على أن تركيز فريقه سينصب حالياً على المباراة المقبلة أمام الرجاء الرياضي، لتعويض هزيمة، أمس الأحد، أمام الفتح الرياضي، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضح المدرب الأرجنتيني عل هامش اللقاء الصحفي الذي تلى مباراة الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بأن الحسنية سيبحث عن تعويض الهزيمة وجمع نقاط تخوله المنافسة على المراكز التي ستمنحه بطاقة المشاركة بإحدى المسابقات القارية، السنة المقبلة.

أما بخصوص الهزيمة أمام الفتح، فقد علق قائلاً: ” بالتأكيد الهزيمة لم ترق لي، لكننا كسبنا أسماء شابة منحت لها الفرصة لتعويض غياب الغائبين، وهذا أمر جيد”.

Advertisements

وفشل غزالة سوس في مواصلة الانتفاضة المحلية، بعد أن أسقط قبل 4 أيام الوداد الرياضي بثنائية مقابل واحد، في لقاء أقيم بملعب أدرار بأكادير، وهي المباراة الأولى بعد إقصاء أكادير من ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

هذا ورفع الفتح الرباطي رصيده من النقاط بعد فوز اليوم إلى29، في الرتبة 13 بسبورة الترتيب المحلية، في حين تجمد رصيد حسنية أكادير في 36 نقطة.