قضية غصن تتعمق.. توجيه إتهام رابع في قضية الاختلاسات

وجه القضاء الياباني، صباح اليوم الإثنين، تهمة جديدة إلى كارلوس غصن مع انقضاء مدة توقيفه، باختلاس أموال من مجموعة “نيسان”.
وحسب ما نقلته القناة العامة “ان اتش كي”، ووكالة الأنباء اليابانية “جيجي برس”، فإن الإتهام هو الرابع الذي يوجه إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة رينو نيسان، فيما أعلن محاموه أنهم سيقدمون طلبا بالإفراج عنه بكفالة.
ومنذ إعادة توقيفه في الرابع من أبريل في منزله في طوكيو، بعد أقل من شهر على إخلاء سبيله بكفالة مالية، يقبع غصن في مركز احتجاز في شمال طوكيو، حيث يخضع بشكل منتظم للاستجواب من جانب محققين في مكتب المدعين.
وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة “يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع” عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الأموال تم تحويلها إلى سلطنة عمان.
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